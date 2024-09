Flugzeug stürzt ab und bleibt in Baum hängen – Pilot spektakulär gerettet

Großalarm im Kreis Pinneberg! Nahe dem Flugplatz Heist bei Uetersen ist es am Sonntagmorgen zu einem spektakulären Flugunfall gekommen. Ein einmotoriger Doppeldecker krachte in ein Waldstück und blieb in einer Baumkrone stecken. Der Pilot saß leicht verletzt in der Maschine fest. Er wurde mit einem Hubschrauber gerettet.

Die Feuerwehrleitstelle in Elmshorn löste Großalarm aus, als dort gegen 8.50 Uhr der Notruf einging. Es wurde gemeldet, dass sich eine Propellermaschine beim Landeanflug in Baumwipfeln verfangen hatte. Dabei soll es sich laut Polizei um eine kontrollierte Notlandung wegen technischer Probleme gehandelt haben. Der Pilot (78) hatte einen Schock und war in der Maschine gefangen, hieß es.

Pilot samt Flugzeug in Baumwipfel gefangen – Rettung aus der Luft

Ein Großaufgebot an Rettungskräften – rund 80 Retter – rückte an, darunter auch das Technische Hilfswerk (THW). Sie standen vor keiner leichten Aufgabe, denn der Flieger hätten jeden Moment bei einem leichten Windstoß in die Tiefe fallen können.

Der Pilot wurde mit einer Seilwinde von einem Hubschrauber gerettet.

Schließlich rückte ein Rettungshubschrauber an, der den Pilot mit einer Seilwinde aus der Luft rettete. Die Bergung der Maschine wird länger andauern. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern an.