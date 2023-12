Brötchen-Transporter in Flammen – Autobahn bei Hamburg gesperrt

Auf der A24 im Kreis Herzogtum Lauenburg kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einer Sperrung in Richtung Hamburg. Der Grund dafür war ein Transporter, der mit Brötchen beladen war und in Flammen aufging. Die Löscharbeiten dauerten einige Zeit an.

Laut dem Lagedienst der Feuerwehr wurde die Feuerwehr gegen 2.30 Uhr über ein brennendes Fahrzeug auf der Autobahn informiert. Die Feuerwehren aus Schwarzenbek und Grande eilten zum Einsatzort. Als sie ankamen, stand der Transporter bereits in Flammen.

Autobahn in Richtung Hamburg gesperrt

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da die Ladung aus Brötchen immer wieder aufzuflammen drohte. Nach etwa einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch noch längere Zeit hin. Während des Einsatzes musste die Polizei die A24 in Richtung Hamburg sperren.