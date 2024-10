Feuer greift auf Wohnhaus über – Großalarm bei Hamburg

Großeinsatz in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg). Dort brach am Donnerstagmorgen ein Brand in einer Reihenhaussiedlung aus. Verletzte gab es zum Glück nicht, aber hoher Sachschaden.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 9 Uhr zum Weimarer Weg gerufen. Laut des Anrufers habe ein Schuppen an einem Reihenhaus in Flammen gestanden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte gestaltete sich die Einsatzlage jedoch weitaus dramatischer: Die Flammen hatten bereits Teile des Hauses erfasst!

Dach des Hauses wird durch Feuer vernichtet

Sofort wurde Verstärkung angefordert. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden an. Es konnte nicht verhindert werden, dass der Dachstuhl des Hauses vernichtet wurde. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.