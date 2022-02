Der Brand von zwei E-Scootern vor einem Mehrfamilienhaus in Eutin hat in der Nacht zu Dienstag auch das Gebäude beschädigt.

Wegen starker Rauchentwicklung seien zwei Wohnungen derzeit unbewohnbar, teilte die Feuerwehr mit. Die Hitze habe ein Fenster im Hochparterre platzen lassen. Andere Fenster standen auf Kipp, so dass Rauch eindringen konnte.

Eutin: E-Scooter lösen Großeinsatz aus

Insgesamt neun Bewohner rettete die Feuerwehr mittels Fluchthauben aus dem Gebäude, drei weitere Mieter hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Alle zwölf sind glücklicherweise unverletzt.

Warum die direkt an dem Haus stehenden E-Scooter in Brand geraten waren, ist noch unklar. An dem Einsatz waren drei Freiwillige Feuerwehren mit acht Fahrzeugen und mehr als 40 Feuerwehrleuten sowie mehrere Rettungswagen samt Notarzt beteiligt. (mp/dpa)