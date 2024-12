Brandstiftungen im Norden: Polizei nimmt mehrere Jugendliche fest

Mehrere Jugendliche und Heranwachsende sollen in der Nacht zu Donnerstag Brände in Heide (Kreis Dithmarschen) gelegt haben. In einem Fall drohten die Flammen ein Haus zu erfassen. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige fest.

Gegen 2.20 Uhr wurde die Feuerwehr zur Johann-Hinrich-Fehrs-Straße gerufen. Dort wurden Flammen an einem Haus gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe ein Altpapiercontainer direkt an einem Wohnhaus gebrannt. Nur mit Mühe konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf das Haus ausbreitet.

Polizei ermittelt, ob Tatverdächtige weitere Brände gelegt hatten

Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten Polizisten vier junge Männer (16 bis 22 Jahre) im Nahbereich des Tatorts antreffen. Sie stehen im Verdacht, den Brand gelegt zu haben, und wurden festgenommen. Geprüft wird nun, ob die Männer für weitere Brandstiftungen im Heider Stadtgebiet verantwortlich sind.