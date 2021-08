Brandeinsatz im Norden: Ein Verletzter nach Feuer in Reihenhaus

Wesselburen –

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) wurde in der Nacht zu Samstag ein Mann verletzt.

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle der MOPO mitteilte, ging gegen 2.45 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete einen Brand in einem Reihenhaus an der Quarser Straße.

Feuer im Norden – Bewohner verletzt in die Klinik

Ein Bewohner musste von Feuerwehrmännern aus dem verqualmten Haus gerettet werden. Er wurde von Sanitätern versorgt und kam dann in eine Klinik. Das Feuer in einem der Zimmer hatten die Retter rasch gelöscht. Dennoch entstand durch den Qualm Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache.