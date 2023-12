Brand in Mehrfamilienhaus bei Hamburg: Gebäude evakuiert – zwei Verletzte

Am Donnerstagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Kaltenkirchen gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Die Bewohner des Gebäudes wurden evakuiert. Es gab drei Verletzte.

Der Notruf ging gegen 21.30 Uhr ein. In einem Wohnhaus an der Straße Kallieser Stieg war ein Feuer ausgebrochen. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, hatte sich bereits dichter Rauch ausgebreitet. Die Feuerwehr vermutete einen Wohnungsbrand.

Die Rettungskräfte evakuierten das Mehrfamilienhaus. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Feuerwehr war das Feuer im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Die Ursache dafür ist noch nicht bekannt. (rei)