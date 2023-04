Im Norden: Brand in Dorf – doch die falsche Feuerwehr wird alarmiert

Ein Feueralarm in Grabau (Herzogtum Lauenburg) hat am Dienstagmorgen für Verwirrung bei der Feuerwehr gesorgt. Die Alarmmelder der örtlichen Feuerwehr blieben stumm. Dafür piepten die der Retter im rund 50 Kilometer entfernten gleichnamigen Ort im Kreis Stormarn.

Anrufer meldeten gegen 11 Uhr einen Brand in der Dorfstraße in Grabau im Herzogtum Lauenburg. Dort war in einer Garage Feuer ausgebrochen, die Flammen drohten auf eine angrenzende Scheune überzugreifen. Der Disponent drückte sofort auf den Alarmknopf für die dort zuständige Feuerwehr. Doch bei den Rettern blieben die Melder stumm.

Falsche Feuerwehren für Garagenbrand alarmiert

Die piepten stattdessen im rund 50 Kilometer entfernten Grabau bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Auch hier gibt es eine Dorfstraße. Laut Feuerwehr sei der Fehler aber schnell erkannt und die „richtige“ Feuerwehr alarmiert worden. Die war dann rasch am Einsatzort und löschte das Feuer, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Verletzte gab es zum Glück nicht.