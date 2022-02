Großeinsatz der Feuerwehr bei Hamburg: In einem Einfamilienhaus in Norderstedt haben die Retter in der Nacht zu Samstag einen Brand gelöscht. Anwohner hatten sie gegen 2 Uhr alarmiert, wie der Lagedienst mitteilte.

Mehrere Einsatzwagen parkten kurz darauf vor dem Haus am Franz-Schreck-Weg. Beamte mit Atemschutzmasken löschten im Inneren ein Feuer, der in einem Wirtschaftsraum ausgebrochen war. Verletzt wurde dabei niemand.

Brand bei Hamburg: Eltern und Kinder von Feuerwehr versorgt

Die Bewohner – Mann, Frau und zwei Kinder – wurden trotzdem sicherheitshalber von Sanitätern betreut und auch versorgt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern und den Brand in Schach halten.

Nachdem das Feuer gelöscht war, übernahm die Polizei die Arbeit am Einsatzort. Die Brandursache sei noch unklar, so ein Sprecher des Lagedienstes. „Die Ermittlungen laufen.“ (dg)