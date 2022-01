Bombendrohung sorgt für Chaos an Bahnhof im Norden

Großalarm! Nach einer Bombendrohung ist am Montagmorgen der Bahnhof in Neumünster für mehrere Stunden gesperrt worden.

Spezialisten und Sprengstoffsuchhunde waren am Vormittag im Einsatz, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Züge dürften weder in den Bahnhof einfahren noch ihn verlassen. Auch vom ZOB fuhren am Vormittag keine Busse mehr, da der Bereich um den Bahnhof großräumig abgesperrt wurde. Die Bombendrohung war am Morgen gegen 8.45 Uhr per Email eingegangen

Neumünster: Sperrung des Bahnhofs wieder aufgehoben

Nach rund dreieinhalb Stunden wurde die Sperrung dann wieder aufgehoben. Sprengstoffspürhunde hatten an Gleisen und auch in den Schließfächern nichts Verdächtiges ausgemacht, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Nach Angaben der Bahn kam es bei den Regionalzügen RE7 und RE70 aufgrund der Sperrungen am Morgen zu Verspätungen und Teilausfällen. Reisende wurden per Twitter aufgefordert, ihre Reiseverbindung vor Abfahrt des Zuges zu prüfen. (mp/dpa)