Tragischer Unfall: Männer stürzen in Gülleschacht – tot

Tragischer Unfall im nordfriesischen Bohmstedt: Dort sind bei einem Sturz in einen Gülleschacht auf einem Bauernhof zwei Männer gestorben.

Wie genau sich der Unfall am Donnerstagabend abspielte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Zahlreiche Feuerwehrleute versuchten noch, die Männer zu retten. Für den 27-Jährigen und den 55-Jährigen sei aber jede Hilfe zu spät gekommen. Die beiden hätten nur noch tot geborgen werden können.

Das könnte Sie auch interessieren: 700-PS-Ferrari rast mitten in Hamburg in Gegenverkehr – sieben Verletzte

Erst Anfang des Monats war in Nordfriesland ein sechsjähriger Junge bei einem Sturz in eine Güllegrube in Osterhever ums Leben gekommen. (mp/dpa)