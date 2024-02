Autobahn bei Hamburg: BMW kracht in Schwerlastzug – ein Verletzter

Auf der Raststätte Buddikate in Todendorf (Kreis Stormarn) an der A1 ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto fuhr auf einen geparkten Schwertransporter auf, der Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 19.50 Uhr zur Raststätte gerufen. Der Fahrer eines BMW Cabrio war aus bislang ungeklärter Ursache auf den stehenden Schwerlastzug aufgefahren. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Crash verletzt.

A1: BMW-Fahrer verletzt in Klinik

Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte das Unfallopfer. Danach kam es leicht verletzt in eine Klinik. Die Feuerwehr rückte ebenfalls aus, um auslaufende Flüssigkeiten aus dem Unfallauto zu sichern. Am BMW entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt die Unglücksursache.