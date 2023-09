BMW-Fahrer verliert Kontrolle – Trümmerfeld auf Autobahn bei Hamburg

Ein BMW-Fahrer hatte am Samstagmorgen auf der A24 im Landkreis Herzogtum Lauenburg) großes Glück. Sein Auto war ins Schleudern gekommen und gegen eine Leitplanke gekracht. Der Mann blieb unverletzt.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 6.10 Uhr auf der Autobahn 24 kurz vor Talkau. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der Fahrer eines BMW die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die teure Karosse krachte gegen die Mittelleitplanke.

BWM-Fahrer blieb bei schweren Unfall unverletzt

Von dort wurde der Wagen quer über die Fahrbahn in einen Graben katapultiert. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand allerdings hoher Sachschaden. Die Autobahn in Richtung Osten war längere Zeit gesperrt, weil Trümmerteile eingesammelt werden mussten. (ruega)