Blitzeis im Norden: 21-Jährige fährt Jaguar zu Schrott und wird verletzt

Im Kreis Segeberg ist es am späten Sonntagabend zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Autofahrerin verletzt. Die Frau war mit ihrem Jaguar von der spiegelglatten Straße abgekommen.

Laut Polizei seien die Einsatzkräfte, von Polizei und Rettungsdienst gegen 23.20 Uhr zur Verbindungsstraße „Freiweide“ zwischen Großenaspe und Boostedt gerufen worden. Dort war eine 21-jährige Autofahrerin infolge von Blitzeis mit ihrem Jaguar von der Straße geschleudert.

21 Jahre alte Jaguar-Fahrerin verletzt in Klinik

Das Auto krachte dann gegen einen Baum am Straßenrand. Die junge Frau hatte sich vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Wrack befreit. Sie kam verletzt in eine Klinik. An ihrem Wagen entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt, ob sie zu schnell unterwegs gewesen ist.