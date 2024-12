Binnen weniger Stunden: Menschen versinken im Schlamm

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr: Ein Jugendlicher versinkt im Schlamm und kann sich nicht alleine befreien. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art im Norden an dem Tag.

Ein Jugendlicher ist am Dienstagnachmittag in Schenefeld (Kreis Steinburg) im Schlamm stecken geblieben und musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der Jugendliche wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte. Zuvor hatten Medien berichtet.

Wenige Stunden zuvor gab es einen ähnlichen Vorfall

Es ist der zweite Fall dieser Art in wenigen Stunden in Schleswig-Holstein, der bekannt wurde. Bereits am Dienstagmorgen musste ein 51-Jähriger bei Nahe (Kreis Segeberg) von der Feuerwehr aus einem Schlammloch befreit werden. (dpa)