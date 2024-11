Gewalttat im Norden: Frau tot – ihr neuer Partner in Lebensgefahr

Brutale Gewalttat im Kreis Segeberg: Am frühen Samstagmorgen wurde eine Frau tot aufgefunden. Ihr neuer Lebenspartner lag mit lebensgefährlichen Verletzungen daneben. Der mutmaßliche Täter stellte sich später der Polizei.

Wie die Polizei sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 5.50 Uhr in die Hauptstraße am Ortseingang von Schackendorf gerufen. Von dort wurden ein eskalierender Streit und blutende Personen gemeldet. Ein Großaufgebot an Polizeikräften sowie ein Notarzt rückten an.

Frau tot – Mann lebensgefährlich verletzt in Klinik

Laut Polizei wurde vor Ort eine leblose Frau (51) aufgefunden. Der Notarzt stellte den Tod fest. Gleich daneben wurde ein 45-jähriger Mann mit schwersten Verletzungen entdeckt. Er kam in eine Klinik. Es besteht Lebensgefahr.

Während die Beamten den Tatort sicherten, meldete sich ein Mann (52) auf einem Polizeirevier in der Nähe und gab an, die Tat in Schackendorf begangen zu haben. Er wurde festgenommen. Nähere Hintergründe, auch darüber, wie den Opfern die Verletzungen zugefügt wurden, will die Polizei nicht angeben.

Polizei macht keine Angaben zu möglichen Hintergründen

Laut einem Reporter vor Ort soll es sich um eine Beziehungstat handeln. Bei dem Festgenommenen soll es sich um den Ex-Partner der toten Frau handeln. Der schwer verletzte 45-Jährige soll der neue Lebensgefährte der Frau sein.