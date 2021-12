Seine starke Alkoholisierung wurde einem jungen Mann am Mittwochnachmittag in Trappenkamp (Kreis Bad Segeberg) zum Verhängnis. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, weil aus einer Gruppe Jugendlicher in die Luft geschossen worden sein soll. Als Polizisten den Pistolenmann stellen wollten, flüchtete dieser.

Laut des Polizeiberichts wurden die Beamten gegen 17 Uhr zum Marktplatz gerufen. Hier sollte ein zu einer Gruppe Jugendlicher gehörender Mann mehrfach in die Luft geschossen haben. Der Mann flüchtete, als er die Polizisten entdeckte. Weit kam er aber nicht.

Haftbefehl gegen Mann mit Pistole vollstreckt

Die Beamten stellten den 22-Jährigen nach wenigen Metern und überwältigten ihn. Bei der Durchsuchung fand man eine Schreckschusspistole. Ein Alkoholtest ergab zudem deutlich über zwei Promille. Doch damit nicht genug: Bei der Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Mann vorlag. Er kam in U-Haft.