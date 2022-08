Betrunkener baut Unfall mit Fischkutter und greift Polizisten an

Runter vom Kutter und ins Röhrchen pusten: Das blühte einem Büsumer, der damit aber gar nicht einverstanden war und auf die Polizisten losging.

Nach einer Trunkenheitsfahrt mit seinem Fischkutter im Büsumer Hafen (Kreis Dithmarschen), bei der er ein anderes Schiff beschädigte, hat ein Mann mit der Faust mehrfach auf einen Polizisten eingeschlagen und ihn getreten. Erst unter Einsatz von Pfefferspray konnten Beamte den 31-Jährigen am Sonntagmittag zu Boden bringen und fesseln, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weil ein Atemalkoholtest 1,93 Promille ergeben hatte, ordneten Beamte die Entnahme einer Blutprobe an.

Im Streifenwagen ging der Mann erneut auf die Polizisten los

Im Streifenwagen auf dem Weg zum Heider Krankenhaus ging der Mann dann erneut auf den Polizisten los. Es gab ein Gerangel, und der Streifenwagen musste stoppen. Auch in der Klinik leistete der Mann Widerstand, so dass er schließlich auf dem Krankenbett fixiert wurde.

Der Büsumer muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt, wegen des tätlichen Angriffs und wegen Widerstandes verantworten. Der betroffene Polizist wurde verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. (dpa/mp)