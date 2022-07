„Besorgniserregend“: So mies ist der Zustand der Grundschulen

Die SPD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag bemängelt eine Reihe von Problemen im Grundschulbereich des Landes. Schlechtere Ergebnisse bei Viertklässlern im IQB-Bildungstrend in den Fächern Deutsch und Mathematik könnten nicht nur mit der Corona-Krise und den damit verbundenen Schulschließungen erklärt werden, betonte der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Martin Habersaat.

Im Vergleich zur vorherigen Erhebung 2016 entsprächen die Kompetenzrückgänge seinen Angaben zufolge im Lesen etwa einem Drittel eines Schuljahres, in Rechtschreibung und Mathematik einem Viertel. Die Studie bestätige nicht nur, dass Erfolg in der Schule stark vom Elternhaus abhänge, sondern komme zu dem Ergebnis, dass der Zusammenhang zwischen Kompetenzen und sozioökonomischem Status der Familie in allen Bereichen zugenommen habe.

SPD-Fraktion sieht Probleme bei Grundschulen im Norden

„All das sind besorgniserregende Befunde, zu denen sicherlich auch Corona und die Schulschließungen beigetragen haben“, teilte Habersaat mit. Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) habe allerdings auch schon von 2011 auf 2016 Verschlechterungen ausgemacht. „Die Probleme an unseren Grundschulen liegen also tiefer. Man würde es sich zu einfach machen, schöbe man alles auf Corona.“

Das Problem beginnt nach Habersaats Auffassung bereits im Kindergarten. „Noch immer fehlen in Schleswig-Holstein Zigtausende Kita-Plätze. Vorhandene Einrichtungen leiden unter Personalmangel und müssen teilweise ihre Angebote einschränken.“

Schleswig-Holstein: Grundschulen leider unter Fachkräftemangel

Weiter kritisiert der Abgeordnete: Im dritten Jahr in Folge habe es keine flächendeckenden Schuleingangsuntersuchungen im Land gegeben. Dadurch fehlten wichtige Informationen und Hilfsangebote können nicht passgenau entwickelt werden.

In keinem Bundesland sei die Teilnahme an Ganztagsangeboten von Grundschulkindern so niedrig wie in Schleswig-Holstein. Nur ein knappes Drittel der Kinder sei dabei. Außerdem litten die Grundschulen unter Fachkräftemangel. Bei der Inklusion habe es in den vergangenen Jahren keine Fortschritte gegeben. (dpa/mp)