Beliebtes Ausflugsziel: Jetzt übernimmt hier die nächste Generation

Nach über 30 Jahren tritt einer der Ökopioniere Hamburgs ab und übergibt die Geschäfte an seinen Sohn. Zu seiner Verabschiedung kam auch ein ganz besonderer Gast vorbei.

Das Gut Wulksfelde mag zwar auf schleswig-holsteinischen Boden liegen, gehört aber seit 1966 der Stadt Hamburg. Im Jahr 1989 wagte die Stadt dann ein geglücktes Experiment. Es entstand ein Bio-Bauernhof, der sich zu einem der europaweiten Pioniere unter den Bio-Bauern hocharbeitete. 2023 gewann der Hof den 1. Platz bei den „EU Organic Awards 2023“ in der Kategorie „Bester Bio-Lebensmittelhändler Europas“.

Geschäftsführer übergibt Hof an seinen Sohn

Jetzt gibt es einen großen Wechsel auf dem Hof. Rolf Winter (69), bisheriger Geschäftsführer und seit mehr als 30 Jahren mit an Bord, übergibt seinem Sohn die Geschäfte. „Es waren über 30 erfüllende Jahre, in denen ich mit großartigen Menschen, Kunden und Partnern zusammenarbeiten durfte. Mein besonderer Dank gilt meiner Frau Bettina, die mich immer unterstützt hat und der Stadt Hamburg, die vor über 35 Jahren einer jungen, engagierten Gruppe die Chance gab, hier ökologischen Landbau zu etablieren. Wie man sieht, war es die richtige Entscheidung“, sagte Winter am Donnerstag.

Sein Sohn Henning Zülow (34), der bisher die Gutsbäckerei geleitet hat, übernimmt zusammen mit Hauke Rüsbüldt (53) als Geschäftsführer-Duo die Geschäfte des Hofes. „Ich bin auf dem Gut Wulksfelde groß geworden und es war als Kind weit mehr als ein großer Abenteuerspielplatz für mich“, sagte Zülow bei der Übergabe. „Gut Wulksfelde weiterzuentwickeln und für die nachfolgenden Generationen aufzustellen“ sei ihm wirklich eine „Herzensangelegenheit“.

Prominente Grußbotschaften bei der Verabschiedung

An der Verabschiedung nahm auch Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher (59) teil, der die Verdienste von Rolf Winter und des Hofes würdigte. „Hier wurde in über 30 Jahren etwas geschaffen, was als bester Bio-Händler Europas ausgezeichnet wurde“, sagte Tschentscher. Er versprach, mit seiner Frau zum Einkaufen zu kommen.

Weitere Grußbotschaften gab es vom Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, Daniel Günther, sowie vom Bioland-Präsidenten Jan Plagge. Der Gut in Tangstedt betreibt heute auf 479 Hektar konsequent biologischen Ackerbau und Tierhaltung und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.