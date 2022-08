Beim Abbiegen: Radlerin von Auto gerammt – vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Bargteheide (Kreis Stormarn) sind vier Menschen verletzt worden. Das bestätigte die Polizei. Nach deren Erkenntnissen wurde eine Radfahrerin am Samstag gegen 19 Uhr von einem Toyota gerammt – das Auto landete zudem in einer Hausfassade.

Die Toyota-Fahrerin hatte von der Rathausstraße links in den Mittelweg abbiegen wollen. Dabei kam es zum Unfall: Die Radfahrerin wurde vom Rad geschleudert und landete auf dem Asphalt. Das Auto wurde noch weiter in Richtung einer Hausfassade gelenkt.

Bargteheide: Radlerin von Auto erfasst – vier Verletzte

Alle drei Insassen – Fahrerin, Beifahrerin und ein Kind – wurden dabei verletzt, die Fahrerin schwer, genau wie die Fahrradfahrerin. Die Frauen kamen in Krankenhäuser, die Schwerverletzten sogar mit einem Rettungshubschrauber.

Die Polizei ließ die Straße sperren, die Kräfte der Feuerwehr halfen bei den Aufräumarbeiten; sowohl die Fassade als auch das Auto wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, vor allem hinsichtlich der Unfallursache. (dg)