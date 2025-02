Bei Waffenkontrolle an Bahnhof: Polizei findet bei 18-Jährigem was ganz anderes

Eine großangelegte Kontrollaktion am Bahnhof in Neumünster endete am Dienstag mit einer Verfolgungsjagd durch die Innenstadt. Ein Fahrgast geriet ins Visier der Polizisten. Er flüchtete über die Gleise und konnte kurz darauf in einer nahegelegenen Einkaufsmeile gestellt werden.

Laut Polizei führten die Beamten von Landes- und Bundespolizei zwischen 14 und 19 Uhr eine Großkontrolle am Bahnhof durch. Dabei ging es um die Einhaltung des Waffenverbots. Dabei wurde laut einem Sprecher auch ein 18-Jähriger kontrolliert. In seiner Umhängetasche fanden die Beamten zwar keine verbotenen Waffen, dafür aber jede Menge Kokain.

Mann entreißt Polizisten sichergestellte Tasche und flüchtet über Gleise

Als die Polizisten dabei waren, den Inhalt seiner Umhängetasche zu überprüfen, habe der junge Mann den Beamten die Tasche und seinen Ausweis entrissen und sei über die Gleise in Richtung Holstengalerie geflüchtet. Hier versteckte sich der Täter in einem Geschäft, konnte aber von den Beamten gestellt werden.

Nachdem die Polizisten den Inhalt der Tasche genauer untersucht hatten, fanden sie 31 Kosumeinheiten Kokain sowie zwei Mobiltelefone. Der 18-Jährige wurde wegen des Verdachts auf Drogenhandel vorläufig festgenommen.