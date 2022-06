Bei Kellerbrand: Feuerwehr rettet 15 Menschen über Drehleiter

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Thormannplatz in Rendsburg haben Feuerwehrleute am Sonntagvormittag 15 Menschen über eine Drehleiter gerettet. „Da das Treppenhaus komplett verraucht war, konnten sie nicht aus ihren Wohnungen“, teilte ein Sprecher mit.

Weil die Stromleitungen im Keller alle offen lagen, sei der Energieversorger damit beauftragt worden, das Gebäude sofort stromlos zu schalten. Die Straße vor dem Wohnhaus wurde komplett gesperrt, ein Großaufgebot an Kräften von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Der Sprecher: „Grund war die Anzahl der gemeldeten Hausbewohner.“

Rendsburg: Feuerwehr rettet 15 Menschen über Drehleiter

38 Menschen wurden – nachdem das Feuer im Keller gelöscht war – von Rettungssanitätern behandelt, gesichtet und versorgt. Niemand wurde durch das Feuer oder den Rauch schwerer verletzt.

Einige Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar. Laut Polizei kamen die meisten Bewohner bei Freunden und Familie unter. „Ein Ehepaar wurde durch die Stadt anderweitig untergebracht“, so der Sprecher weiter. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Kripo hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und die Einsatzstelle beschlagnahmt. Zu der Ursache machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben. Unter den Geretteten befanden sich zwei Kinder und Katzen. (dg)