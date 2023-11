Nahe Hamburg: Leiche bei Wellness-Center gefunden – Verdächtiger erst 17

Schock-Fund am Wellness-Paradies! An der bekannten „Holsten-Therme“ in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Der mutmaßliche Täter ist noch minderjährig.

Polizeibeamte fanden den toten Mann in der Nacht zu Samstag gegen 2.41 Uhr nahe des Parkplatzes. Schnell gab es Hinweise darauf, dass es zuvor ein Verbrechen in Uetersen (Kreis Pinneberg) gegeben haben könnte.

Toter Mann an der „Holsten-Therme“ gefunden

Die Polizei nahm einen 17-jährigen Tatverdächtigen fest. Das Amtsgericht Itzehoe erließ gegen den Minderjährigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlages.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz an Kiez-Kultkneipe: Jetzt äußert sich der Elbschlosskeller

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die in der Zeit von Dienstag bis Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich Uetersen oder am Parkplatz an der „Holsten-Therme“ gemacht haben. Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Rufnummer (04821) 6020 entgegengenommen. (mp)