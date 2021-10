Großalarm in Glinde (Kreis Stormarn): Ein Anrufer haben am Sonntagmorgen lodernde Flammen aus einem Gewerbegebiet gemeldet. Die Feuerwehr befürchtete zunächst, dass es in einer Lagerhalle brennen würde. Vor Ort stellte sich aber heraus: Ein Wohnmobil stand lichterloh in Flammen. Mehrere Explosionen erschwerten die Löscharbeiten.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte, gingen die Notrufe gegen 5.30 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Zeugen meldeten hellen Flammenschein aus dem Gewerbegebiet Bidenkamp. Ein Anrufer gab an, dass meterhohe Flammen zu sehen seien. Weil nicht auszuschließen war, dass eine der dort befindlichen Lagerhallen betroffen sind, gab die Feuerwehr Großalarm.

Großalarm bei Hamburg: Wohnmobil in Flammen – Explosionen

Mehrere Wehren aus Glinde und Umgebung rückten an. Rund 40 Retter waren im Einsatz. Vor Ort entdeckten sie ein brennendes Wohnmobil. Erste Löschversuche mit Wasser schlugen fehl, deshalb wurde ein Schaumrohr eingesetzt.

Mehrere kleine Explosionen erschwerten die Löscharbeiten. Nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Laut Polizei wird zur Ursache in alle Richtungen ermittelt. Weder ein technischer Defekt noch Brandstiftung können zurzeit ausgeschlossen werden.