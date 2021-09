Auf der Auffahrt zur B404 in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) bei Hamburg, unmittelbar an der Straße Am Schleusenkanal, ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann wurde verletzt.

Nach ersten Informationen der Polizei stießen in einer Kurve zwei Limousinen zusammen, eine der Marke BMW, die andere war ein grauer Mercedes. In beiden Fahrzeugen lösten durch den Crash die Airbags aus.

Bei Hamburg: Vollsperrung nach Unfall – ein Mann verletzt

Die Fahrzeuge waren zudem teils so verformt, dass Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen. Retter der Feuerwehr streuten Bindemittel auf entsprechende Stellen. Andere wiederum kümmerten sich um einen der Fahrer, der sich bei dem Unfall verletzt hatte.

Die Polizei sperrte die Straße und die Auffahrt zur B404 zunächst komplett, später wurde ein Teil der Strecke dann wieder freigegeben. Die Maßnahme hatte großen Einfluss auf den dortigen Pendler-Verkehr: Es kam zu erheblichen Staus. Die Unfallursache ist derweil noch unklar. (dg)