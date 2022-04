Bei Hamburg: Autofahrerin rammt Hydranten und flutet Parkplatz

Die Feuerwehr in Oststeinbek (Kreis Stormarn) ist am Dienstagmorgen zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Eine Autofahrerin hatte auf dem Weg zur Arbeit am Ostkreuz Center einen Hydranten gerammt – und so den Parkplatz geflutet.

Die 51-Jährige fuhr gegen sechs Uhr auf den Parkplatz des Ostkreuz Center am Willinghuser Weg. Nicht zum ersten Mal, denn sie ist im Supermarkt in dem Einkaufszentrum angestellt. Als sie über den um die frühe Uhrzeit noch beinahe leeren Großparkplatz fuhr, passierte ihr das Malheur.

Oststeinbek: Hydranten gerammt, Feuerwehr dreht Wasser ab

Eigenen Angaben zufolge sei sie abgelenkt gewesen und habe darum den Hydranten übersehen und gerammt. Der wurde aus seiner Verankerung gerissen und Hunderte Liter Wasser sprudelte auf den Parkplatz. Die angerückten Feuerwehrleute drehten dann die weitere Wasserzufuhr ab. Unterdessen wurde die unverletzt gebliebene Unglücksfahrerin vom Rettungsdienst betreut. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.