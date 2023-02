Blitzer bei Hamburg in Brand gesteckt – Raser wird dennoch erwischt

Hat da jemand zu viele Bußgelder blechen müssen? Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Pinneberg einen Blitzer in Brand gesteckt. Der erwies sich als hartnäckig: Ein vorbeikommender Raser wurde trotzdem geblitzt…

Laut Polizei sei gegen 1.15 Uhr ein Notruf eingegangen. Der Anrufer hatte Flammen in der Rellinger Straße gemeldet. Als die Einsatzkräfte am angegebenen Ort angekommen waren, entdeckten sie Qualm aus einem dort abgestellten mobilen Blitzer. Offenbar wurde er in Brand gesteckt.

Spuren am Tatort gesichert

Die Polizei sicherte Spuren am Gerät, das technisch intakt blieb: Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer war zu schnell und trat trotz des sichtbaren Polizei-Aufgebots am Tatort nicht auf die Bremse. Er wurde geblitzt. Die Kripo hat die Ermittlungen zum Brandanschlag übernommen.