Schwerer Unfall kurz vor Hamburg: An der Ohechaussee in Norderstedt ist am Freitagmorgen ein Transporter umgekippt. Zeugen informierten Rettungskräfte – es bestand der Verdacht, dass das Fahrzeug brennen könnte.

Feuerwehrleute trafen auf den umgekippten Wagen – aber weder der Fahrer war eingeklemmt noch waren Flammen zu sehen. Der Mann, der offenbar die Kontrolle über den Transporter verloren hatte, wies leichte Verletzungen auf.

Bei Hamburg: Transporter kippt zur Seite – Fahrer leicht verletzt

Während die Besatzung eines Rettungswagens den Verletzten sichtete und versorgte, sicherten Feuerwehrkräfte die Unfallstelle und kontrollierten diese nach ausgelaufenen Betriebsstoffen. Polizisten übernahmen die Ermittlungen.

Noch sei die genaue Ursache unklar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. „Die Arbeiten diesbezüglich dauern noch an.“ Die Ohechaussee war für die Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (dg)