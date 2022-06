Bei Hamburg: Teurer Mercedes brennt am Bahnhof aus

In Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zu Montag eine Mercedes ausgebrannt. Das Fahrzeug war am dortigen Bahnhof abgestellt. Auch ein weiteres Fahrzeug wurde bei dem Brand beschädigt.

Passanten hatten gegen 0.20 Uhr die Feuerwehr gerufen und einen qualmenden Mercedes in der Hamburger Straße gemeldet. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Inneren der Limousine.

Ahrensburg: Mercedes brennt am Bahnhof aus

Das Feuer hatten die Retter, die sich nur unter Atemschutz dem brennenden Mercedes nähern konnten, nach gut 30 Minuten gelöscht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.