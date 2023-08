Schwerer Unfall bei Hamburg: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Auf der B431 hat sich am Samstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde der Fahrer eines Motorrads lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei auf MOPO-Anfrage bekanntgab, war der Motorradfahrer am Mittag auf der B431 in Richtung Glücksstadt unterwegs. Bei Raa-Besenbek kam es dann zum verhängnisvollen Zusammenstoß: Die Polizei geht gegenwärtig davon aus, dass der Fahrer eines braunen VW Tiguan das Motorrad beim Einbiegen auf die Bundesstraße übersah. Der Biker hatte nicht mehr genug Zeit zum Bremsen und krachte mit hoher Geschwindigkeit in die linke Seite des Tiguans.

Kreis Pinneberg: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Der 25-jährige Fahrer des Motorrads erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Pkw-Fahrer wurde hingegen nur leicht verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall in Hamburg: Arbeiter in 25 Metern Höhe von Kran eingequetscht

Für den nachfolgenden Rettungseinsatz und die Aufräumarbeiten wurde die Bundesstraße für circa drei Stunden vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (doe)