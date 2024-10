Bei Hamburg: Rätsel um schwer verletzten Mann – Polizei sucht Zeugen

Passanten haben am Montagabend in Geesthacht einen schwer verletzten Mann aufgefunden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei schließt Fremdverschulden nicht aus und bittet um Zeugenhinweise.

Laut einem Polizeisprecher sei der Mann (61) in einer kleinen Gasse zwischen der Berliner Straße und der Elbe aufgefunden worden. Er soll erheblich verletzt gewesen sein. Nachdem er vom Notarzt versorgt worden war, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr wird nicht ausgeschlossen.

Polizei schließt Verbrechen nicht aus

Die ermittelnden Beamten können nicht ausschließen, dass der Mann, der aus Polen stammt und kein Deutsch spricht, Opfer eines Verbrechens geworden ist. Weitere Angaben wurden bislang nicht gemacht. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Es werden Zeugen gesucht.