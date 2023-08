Bei Hamburg: Mercedes fährt Radfahrer um – 82-Jähriger stirbt

Ein betagter Mercedes-Fahrer hat am Montagvormittag in Elmenhorst (Kreis Stormarn) einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Er hatte einen vor ihm fahrenden Radfahrer von hinten gerammt. Der Biker verstarb noch am Unfallort.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall auf der Sülfelder Straße. Hier sei ein 74-Jähriger mit seinem Mercedes in Richtung Süllfeld unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr einen einen vor ihm fahrenden Radfahrer um.

Radfahrer von hinten angefahren

Der 82-Jährige erlitt bei dem dadurch verursachten Sturz schwere Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag. Die Polizei zog zur Unfallaufnahme einen Sachverständigen hinzu, um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können. Die Straße war für rund drei Stunden gesperrt. (ruega)