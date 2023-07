Bei Hamburg: Polizist am Bahnhof von Jugendlichen niedergeschlagen

In Elmshorn ist es am Mittwochnachmittag zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Mehrere Jugendliche und Heranwachsende waren im Innenstadtbereich in Streit geraten. Ein Mann wurde mit einem Messer verletzt, ein Beamter krankenhausreif geprügelt.

Laut Polizei sollen gegen 17.30 Uhr im Bereich des Elmshorner Bahnhofs mehrere Personen aufeinander losgegangen sein. Mehrere Streifenwagen der Landes- und Bundespolizei rückten an. Als sie eintrafen, habe ein 18-Jähriger aus einer Gruppe Jugendlicher die Beamten mit einem Messer bedroht. Daraufhin brach ein Tumult aus, in dessen Verlauf ein Polizist niedergeschlagen wurde. Er kam verletzt in eine Klinik.

Tumulte am Bahnhof – Polizist verletzt

Unter Einsatz von Pfefferspray wurden mehrere Personen in Gewahrsam genommen, teilte ein Polieisprecher der MOPO mit. Im weiteren Verlauf wurde ein 20-Jähriger entdeckt, der durch ein Messer verletzt worden war. Er kam ebenfalls in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der 16-jährige Täter wurde festgenommen. Er gilt als Intensivtäter.