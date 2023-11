Bei Hamburg: Fehde zwischen Familien eskaliert – Polizei greift ein

In Schwarzenbek (Landkreis Herzogtum Lauenburg) ist es am Samstagabend zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst und Polizei gekommen. Auch Kräfte aus Hamburg waren im Einsatz. Nachdem ein Mann in Hamburg angeblich angegriffen und verletzt worden war, wollte die Familie des Opfers nun offenbar Rache nehmen.

Gegen 18 Uhr gingen mehrere Notrufe bei Polizei und Rettungsdienst ein. Die Anrufer meldeten eine sich anbahnende Massenschlägerei unter mehreren Personen an der Bismarckstraße. Auch ein Messer und Schlagwerkzeuge sollen die Zeugen gesehen haben. Ein Großaufgebot an Polizeikräften rückte an, dazu mehrere Rettungswagen.

Schwarzenbek: Mehrere Streifenwagen und Rettungswagen im Einsatz

Bei Eintreffen der Polizei sollen die beteiligten Heranwachsenden und Jugendlichen in alle Himmelrichtungen geflüchtet sein. Über längere Zeit habe sich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Männern und der Polizei entwickelt. Verletzte gab es ersten Angaben zufolge nicht, dafür aber zwei vorläufige Festnahmen.

Anlass für das Aufeinandertreffen könnte laut eines Beamten ein Vorfall von Freitagabend in Hamburg gewesen sein. Aus bislang unbekannter Ursache sei ein Heranwachsender von mehrere Personen angegriffen und verletzt worden. Die Polizei ermittelt.