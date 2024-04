Bei Hamburg: Plötzlich brennt ein Mercedes – Polizei hat Vermutung

Auf einem Parkplatz am Hanskampring in Barsbüttel (Kreis Stormarn) ist am Freitagabend ein Mercedes in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt.

Gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert: Ein Wagen würde brennen, Rauch aus dem Motorraum kommen, auch Flammen seien zu sehen, hieß es.

Polizei ermittelt

Vor Ort begannen die Kräfte sofort mit der Löschung. Mit Wasser bekamen sie den Brand unter Kontrolle, konnten ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Zuvor hatte jemand – mutmaßlich der Fahrer – noch versucht, das Feuer selber zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Nachdem der Brand gelöscht war, übernahm die Polizei. Sie will nun herausfinden, was die genaue Brandursache war. Bisher gehen die Beamten von einem technischen Defekt aus. (dg)