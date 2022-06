Absichtlich abgefackelt? Teurer Mercedes von Flammen zerstört

An der Hamburger Straße in Hoisbüttel, einem Ortsteil von Ammersbek (Kreis Stormarn), ist in der Nacht zu Sonntag ein geparkter Mercedes CLA Kombi in Brand geraten. Zeugen riefen die Feuerwehr.

Die Kräfte löschten beim Eintreffen gegen 0.30 Uhr das Fahrzeug, das komplett in Flammen stand, mit Wasser. Die Retter trugen dabei Atemschutzgeräte.

Bei Hamburg: Mercedes steht in Flammen – war es Brandstiftung?

Vermutlich war das Feuer erstmals im Bereich des Hecks ausgebrochen. Ausgelaufener Kraftstoff soll den Brand noch begünstigt haben. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Kripo übernahm noch in der Nacht den Fall. Die Ursache ist noch unklar. Die Beamten prüfen aber auch den Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. (dg)