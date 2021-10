Ein Mercedes ist am Sonntagmittag auf der A1 bei Stapelfeld kurz vor Hamburg in Flammen aufgegangen: Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er den Qualm zuerst bemerkt hatte, als er in den Rückspiegel sah.

Daraufhin hielt der Mann, der den weiteren Angaben nach mit seiner Frau zurück auf dem Weg nach Bremen war, auf dem Standstreifen. Sie schafften es, noch die Koffer aus dem Kombi zu schaffen, danach ging das Fahrzeug komplett in Flammen auf. Kurz zuvor hatte das Paar laut Polizei noch an der Raststätte voll getankt.

Bei Hamburg: Mercedes geht auf der A1 in Flammen auf

Die Feuerwehr löschte zuerst mit Wasser, dann mit Schaum. Im Anschluss kontrollierten die Retter noch anhand einer Wärmebildkamera, ob sich weitere Glutnester hinter der Karosserie befanden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sperrte die A1 zwischenzeitlich komplett, kurz darauf wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es entstand ein längerer Rückstau, bis nach Ahrensburg stockte es, so ein Polizeisprecher.

Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar. Der Polizeisprecher: „Die Ermittlungen dauern an.“ (dg)