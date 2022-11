Bei Hamburg: Mann soll Mutter getötet haben

Am Landgericht Itzehoe beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Totschlagsprozess gegen einen zur Tatzeit 39 Jahre alten Mann, der seine Mutter getötet haben soll.

Dem Mann wird vorgeworfen, die 64-Jährige am 4. Mai 2022 in der gemeinsamen Wohnung in Barmstedt bei Hamburg bei einem Streit mehrfach gegen den Kopf geschlagen und mit Stichen tödlich verletzt zu haben. Eine Freundin hatte damals das Opfer in ihrer Wohnung gefunden, zu der sie einen Schlüssel hat, und die Polizei alarmiert.

Die 64-Jährige wies „multiple Stichverletzungen“ auf, hatte eine Polizeisprecherin gegenüber der MOPO gesagt. Ihr Sohn wurde einen Tag später im 200 Kilometer entfernten Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen von Polizisten vorläufig festgenommen und sitzt seitdem in U-Haft. (mp/dpa)