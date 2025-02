Bei Hamburg: Mann in Wohnstraße niedergeschossen – Großeinsatz der Polizei

In Quickborn (Kreis Pinneberg) ist es am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen: In einer Wohnstraße wurde ein schwer verletzter Mann gefunden. Er war niedergeschossen worden.

Anwohner hatten gegen 20.40 Uhr den Notruf der Polizei gewählt und gemeldet, dass in der Feldstraße Schüsse gefallen seien. Mehrere Streifenwagen und ein Notarzt rückten an. In einem Vorgarten fanden die Beamten einen schwer verletzten Mann mit einer Schusswunde.

Angeschossener Mann in Lebensgefahr

Nachdem das Opfer vom Notarzt versorgt wurde, kam es in eine Klinik und wurde notoperiert. Laut Polizei bestehe Lebensgefahr. Bis gegen Mitternacht sicherte die Kripo Spuren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.