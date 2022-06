Bei Hamburg: Lkw und Mercedes kollidieren frontal – Fahrer eingeklemmt

Schwerer Verkehrsunfall bei Hamburg: In Nützen (Kreis Segeberg) sind am Montagmittag ein Mercedes und ein Laster frontal miteinander kollidiert. Der Fahrer (62) im Pkw wurde eingeklemmt.

Ersten Informationen der Polizei zufolge soll der Mann im silbernen Mercedes die Kontrolle verloren und seinen Kombi in den Gegenverkehr gelenkt haben. Durch die Kollision mit dem Lkw wurde das Auto in den Grünstreifen am Rande der Kaltenkirchener Straße geschleudert. Auch am Laster entstand Schaden; Betriebsstoffe liefen aus dem Bereich des Führerhauses.

Lkw und Mercedes kollidieren in Nützen frontal

Mit schwerem Gerät entfernten Feuerwehrkräfte das Dach des Mercedes, Sanitäter und ein Notarzt versorgten den Fahrer und brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Hamburg. „Es besteht keine Lebensgefahr“, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch der Lkw-Fahrer (64) kam in eine Klinik. Er erlitt leichtere Verletzungen und einen Schock.

Die Polizei sperrte die Straße und übernahm die Ermittlungen. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Beamten schließen eine medizinische Erkrankung des Mercedes-Fahrers als Unfallursache nicht aus. Hinweise: Tel. 04101 3088 0. (dg)