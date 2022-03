Bei Hamburg: Lagerhalle mit Feuerwerkskörpern in Brand

In Rellingen im Landkreis Pinneberg ist am frühen Abend eine Lagerhalle in Brand geraten. In der Halle befanden sich Feuerwerkskörper. Die Löscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Der Feuerwehreinsatz begann um 17.14 Uhr. Wie die örtliche Feuerwehr am Abend mitteilte, stand ein 2100 Quadratmeter großer Teilbereich der Halle in Flammen. In dem Gebäude seien Feuerwerkskörper und Wohnwagen gelagert worden, so ein Sprecher zur MOPO. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Das könnte Sie auch interessieren: Reifen geplatzt! Porsche überschlägt sich auf A7 – mit 200 km/h

Das Feuer sei offenbar im mittleren Bereich der Halle ausgebrochen, wo eine Kfz-Werkstatt untergebracht ist. Mit viel Mühe und großen Wassermengen hätte ein Übertreten der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden können, hieß es in der Mitteilung der Pinneberger Feuerwehr.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die NINA-WarnApp aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer war gegen 19.30 Uhr unter Kontrolle, Nachlöscharbeiten dauerten anschließend noch an. Bei der Suche von Glutnestern war auch eine Drohne im Einsatz, die Wärmebildaufnahmen machte. (prei)