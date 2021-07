Ein Feuer in Delingsdorf (Kreis Stormarn) nordöstlich von Hamburg hat am Freitagabend ein historisches Bauernhaus komplett zerstört. Die Flammen fraßen sich durch große Teile des Dachs. Insgesamt sieben Freiwillige Feuerwehren kämpften bis spät in die Nacht gegen den wütenden Brand.

Gegen 17.30 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr über den Vorfall alarmiert. Die Flammen vergrößerten sich in rasanter Geschwindigkeit, beschädigten Strandkörbe und Gartenmöbel, die dort von einer Firma gelagert wurden.

Bei Hamburg: Historisches Gebäude geht in Flammen auf

Als die ersten Kräfte am Einsatzort an der Lübecker Straße eintrafen, wurden sofort weitere nachalarmiert – „es war klar, dass man das Feuer nicht alleine bewältigen konnte“, so ein Feuerwehrsprecher am Samstagmorgen. Schon auf der Anfahrt war über viele Kilometer eine schwarze Rauchwolke zu sehen; der Pilz legte sich über das Bauernhaus.

Die Retter mussten von außen das Feuer bekämpfen, „drinnen war es zu heiß, am Dach angebrachte Ethernitplatten platzten, es bestand Asbest-Gefahr“, teilte der Sprecher mit. Mit mehreren Schläuchen versuchten die Kräfte, die Flammen zu ersticken, auch über Drehleitern aus der Höhe. Es wurden lange Leitungen gelegt, das Feuer von allen Seiten mit Wasser beschossen. Später war es möglich, den Löschangriff nach innen zu verlagern, um das Gebäude statisch stabil zu halten. Der Sprecher: „Wir konnten ein Übergreifen auf ein Nachbarhaus verhindern.“

Das könnte Sie auch interessieren: Corona-Razzia in Hamburg: Mehrere Läden dicht gemacht

Bei dem Einsatz wurde der Bewohner des Hauses und seine Katze unversehrt von den Feuerwehrleuten gerettet. Er kam trotzdem aufgrund einer Vorerkrankung in Begleitung eines Notarztes vorsorglich in ein Krankenhaus. Erst am frühen Samstagmorgen wurde der Einsatz für beendet erklärt. Die Brandursache ist dabei aber noch unklar. Die Kripo hat Ermittlungen in dem Fall übernommen. Der Schaden wird auf eine hohe sechsstellige Summe geschätzt.