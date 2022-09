Bei Hamburg: Hier wird eine Erpresser-Bande festgenommen

In Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es am Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Auch eine Spezialeinheit war im Einsatz. Mehrere Männer wurden festgenommen. Sie sollen einen 20-Jährigen erpresst haben. Bei der fingierten Geldübergabe schlugen die Beamten zu.

Dem Einsatz waren längere Ermittlungen und Observierungen vorausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, ging es dabei um eine Bande, die einen jungen Mann (20) erpresst haben soll. Näheres wollte die Kripo aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. Auch die Summe, die erpresst werden sollte, nannte die Polizei nicht.

In Wentorf: Erpresser-Bande von SEK überwältigt

Das Opfer hatte offenbar die Polizei eingeschaltet. Gemeinsam wurde eine fingierte Geldübergabe ausgemacht. Die sollte am Dienstagnachmittag am Parkplatz eines Discounters am Casinopark stattfinden. Als die mutmaßlichen Erpresser (20 bis 24 Jahre) dort auftauchten, schlug das SEK zu und nahm sie fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.