Güster –

Schwerer Brand in Güster (Landkreis Herzogtum-Lauenburg): An den Fischteichen an der Straße Heidstücken ist in der Nacht zu Samstag ein Hausboot komplett in Flammen aufgegangen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig und unverletzt vor dem Feuer retten.

Sie wurden in einem Wohnwagen betreut, Sanitäter versorgten sie, während ihr Hausboot komplett niederbrannte. Meterhohe Flammen züngelten gen Himmel und zeigten den Kräften der Feuerwehr schon bei der Anfahrt den Weg.

Bei Hamburg: Hausboot geht komplett in Flammen auf

Sie mussten eine hunderte Meter lange Löschleitung legen, um das Feuer bekämpfen zu können. Mehrere Stunden dauerte es, bis die letzte Flamme im Keim erstickt war.

Die Brandursache ist noch unklar, genau wie die Schadenshöhe. Die Polizei ermittelt. (dg)