Bei Hamburg: Gänge verwechselt? Seniorin rast rückwärts in Schaufenster

Eine Seniorin ist in Glinde (Kreis Stormarn) mit ihrem Auto rückwärts in die Fensterfront eines Geschäfts für Künstlerbedarf gekracht. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Das Unglück ereignete sich am Montag gegen 12.25 Uhr am Biedenkamp. Laut Polizei fuhr die 85-Jährige mit ihrem Kia auf dem Parkplatz rückwärts in die Glasfront des Eingangsbereichs. Dabei soll der Wagen ein hohes Tempo gehabt haben.

Polizei ermittelt die Unglücksursache

Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt, der Transport in ein Krankenhaus war nicht nötig. Feuerwehrleute zogen das Fahrzeug heraus, danach wurde es abgeschleppt. Das Technische Hilfswerk überprüfte, ob die Statik durch den Crash beeinträchtigt wurde. Das war zum Glück nicht der Fall. Die Polizei ermittelt.