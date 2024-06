Bei Hamburg: Feuerwehr muss ungewöhnlichen Brand löschen

In Barsbüttel (Kreis Stormarn) ist es am Mittwochmorgen zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz gekommen. Der Inhalt eines Müllwagens war in Brand geraten. Keine leichte Aufgabe für die Retter.

Laut Feuerwehr sei gegen 7.20 Uhr ein qualmender Müllwagen an der Straße Kiebitzhörn gemeldet worden. In dem großen, stählernden Müllbehälter war aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand entstanden.

Müllwagen muss entleert werden um Glutnester zu löschen

„Eine achtlos in die Mülltonne geworfene Zigarettenkippe oder Spraydose reicht aus, um sich zu entzünden“, sagt ein Feuerwehrmann zur MOPO.

Um den Brand zu löschen, mussten Feuerwehrleute den im Fahrzeug befindlichen Hausmüll aus dem Lkw schaffen, um auch letzte Glutnester löschen zu können. Nach gut einer Stunde war es dann geschafft. Rund 15 Retter waren im Einsatz.