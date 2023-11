Bei Hamburg: Feuerwehr verhindert Großbrand im letzten Moment

Als der Alarm einlief, rechneten die Retter mit dem Schlimmsten. In Prisdorf (Kreis Pinneberg) wurde am Mittwochabend ein Feuer in einem riesigen Lagerhallenkomplex gemeldet. Feuerwehrleute waren rasch am Einsatzort und verhinderten Schlimmeres.

Laut einem Sprecher des Feuerwehr-Lagedienstes wurde gegen 18.20 Uhr starker Qualm aus einer Halle am Ohlrattweg gemeldet. Vor ein paar Jahren hatte es hier bereits einen Großbrand gegeben. Die Löscharbeiten dauerten Tage an.

Retter rasch vor Ort – Großbrand verhindert

Dank des schnellen Eingreifens der Retter verlief der Einsatz diesmal glimpflich. In der Halle eines Unternehmens war gelagertes Dämmmaterial in Brand geraten. Rund 30 Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, bevor er sich weiter ausbreitete. Nach gut zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden.