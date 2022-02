Bei Hamburg: Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube

Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Herzogtum Lauenburg: In Börnsen bei Hamburg ist in der Nacht zu Freitag eine Laube im Kleingartenverein am Gartenweg in Flammen aufgegangen.

Zeugen hatten sich gegen 0.40 Uhr bei der Feuerwehr gemeldet und von einem sehr großen, schon von weitem sichtbaren Feuer gesprochen. Als die Kräfte ankamen, stand die fünf mal fünf Meter große Laube bereits in Flammen. Rund 60 Helfer legten Löschleitungen und bekämpften daraufhin den Brand.

Börnsen: Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube

Tatsächlich konnten sie ein Übergreifen auf weitere Lauben verhindern. Sie rissen die übrig gebliebenen Holzreste auseinander, um an letzte Glutnester zu kommen. Mit einer Wärmebildkamera wurde die zerstörte Laube begutachtet. Der Einsatzort wurde ausgeleuchtet. Verletzt wurde bei dem Feuer laut Polizei-Angaben niemand.

Die Beamten haben noch in der Nacht erste Ermittlungen übernommen, später löste die Kripo ab. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. (dg)