Bei einem Feuer in Schenefeld (Kreis Pinneberg) bei Hamburg ist am Donnerstag erheblicher Sachschaden entstanden. Zunächst war eine Wohnung in Brand geraten. Dann breiteten sich die Flammen auf das Dach aus.

Wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO bestätigte, brach der Brand gegen 14.45 Uhr an der Straße der Distekoppel aus. Anwohner wählten den Notruf. Als die ersten Löschfahrzeuge der Schenefelder und Pinneberger Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, loderten den Angaben nach bereits Flammen aus Fenstern. Die Retter forderten Verstärkung an, rund 30 Retter waren in der Folge im Einsatz.

Bei Hamburg: Feuer in Wohnung breitet sich auf Dach aus

Die Flammen erfassten auch Teile der Dachkonstruktion und drohten, sich dort auszubreiten. Mit Löschangriffen über eine Drehleiter verhinderten Feuerwehrkräfte dies. Nach etwa zwei Stunden war der Brand gelöscht. Laut des Sprecher wurde niemand verletzt, „es gab aber jede Menge Sachschaden“. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. (dg/rüga)